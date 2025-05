Occupazioni abusive Nappi Lega | Attacco della Salis? Per lei parla il suo Casellario Giudiziale

In un acceso scambio di accuse, un esponente della Lega risponde a Ilaria Salis, difendendo la veridicità delle sue affermazioni. L'oggetto del contenzioso ruota attorno a occupazioni abusive, con il politico che contrattacca, citando il proprio Casellario Giudiziale come prova della correttezza delle sue parole. L'articolo esplora le dichiarazioni e le controversie legate a questo episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ilaria Salis mi attacca per aver detto la verità, ma prende una cantonata. Questa signora mi descrive come ‘un politico di bassa Lega, che diffonde contenuti fake’. Peccato che sia invece tutto vero. Come dimostra il Certificato del Casellario Giudiziale, Ilaria Salis ha subìto ben due condanne: una per occupazione di edifici e l’altra per resistenza a pubblico ufficiale. Senza contare, poi, ben dieci anni senza pagare l’affitto. Questa scroccona delinquente non è degna di rappresentarci al Parlamento europeo. Noi della Lega e del centrodestra difenderemo con forza misure di buonsenso, come lo stesso Decreto Sicurezza, per garantire il rispetto della proprietà privata e di tutti gli italiani che, con sacrificio e duro lavoro, hanno lottato per costruirsi una casa”... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Occupazioni abusive, Nappi (Lega): “Attacco della Salis? Per lei parla il suo Casellario Giudiziale”

Su questo argomento da altre fonti

Occupazioni abusive, cannabis light, blocco stradale: cosa prevede il dl sicurezza. E il Governo apre alla castrazione chimica - Occupazioni abusive, cannabis light, blocco stradale: cosa prevede il dl sicurezza. E il Governo apre alla castrazione chimica ... 🔗Si legge su blitzquotidiano.it

Centro d’accoglienza a Nizza Millefonti e occupazioni abusive: “Basta, non vogliamo diventare come Barriera” - Dal futuro dell’area ex Telestudio di via Rocca De’ Baldi, su cui pende la possibile realizzazione di un centro d’accoglienza, alle occupazioni abusive dei camper rom intorno al parcheggio Caio Mario ... 🔗Segnala torinoggi.it

Case occupate, oltre 200 in mano agli abusivi. Nordio (Ater): «Primo sgombero lampo in città è un passo, ma non basta» - MESTRE - Il primo sgombero con denuncia per "occupazione arbitraria" legato al nuovo decreto sicurezza, avvenuto qualche giorno fa a Mestre ed eseguito dai poliziotti delle ... 🔗Lo riporta ilgazzettino.it

Sicurezza, Nappi (Lega): Necessario tutelare turisti