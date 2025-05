Occhiali e pistola Donna identificata

Una rapina incomprensibile ha avuto luogo alla Farmacia Comunale 2 di Jesi, quando una donna, armata di pistola e con occhiali scuri, ha intimato ai dipendenti di consegnarle il denaro. Tuttavia, dopo aver seminato il panico tra clienti e staff, ha ceduto all'emozione e si è data alla fuga. I Carabinieri, dopo un'indagine, l'hanno identificata e denunciata per il tentato furto.

I carabinieri di Jesi hanno denunciato una donna che alle 18.30 del 12 maggio scorso era entrata alla Farmacia Comunale 2 in via Ancona tentando una rapina. "Voglio i soldi", aveva urlato seminando paura tra i dipendenti e i clienti. Ma poco avvezza a gesti del genere si era messa paura ed era scappata, tentando di far perdere le tracce. La donna aveva il volto travisato da un cappuccio e indossava occhiali scuri. Armata di pistola, verosimilmente finta, ha intimato per tre volte ai dipendenti di consegnarle i soldi in cassa. I clienti in farmacia a quell’ora erano parecchi. Ma in cassa c’erano pochi soldi contanti: molte persone ormai pagano con le carte di credito e i bancomat... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Occhiali e pistola. Donna identificata

