Occhi puntati sulla città L’esito dei controlli speciali

A Viareggio, l'attenzione è alta per fronteggiare la criminalità, grazie ai controlli straordinari avviati in seguito al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sotto la guida del prefetto Giusy Scaduto, le operazioni mirate si intensificano, puntando a garantire maggiore sicurezza e una risposta efficace alle problematiche del territorio. La cittadinanza è invitata a collaborare attivamente per creare un ambiente più sicuro.

VIAREGGIO Occhi puntati sulla città, per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità. Come stabilito in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, riunito alla Gamc lo scorso 24 aprile, sono entrati nel vivo i controlli straordinari – condivisi dal prefetto Giusy Scaduto, dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, dal questore Edgardo Gobbi, dai comandanti provinciali dei Carabinieri, il colonnello Arturo Sessa, e della Guardia di Finanza, colonnello Andrea Canale – organizzati tra il 12 e il 23 maggio all’esito dell’analisi congiunta sulla sicurezza urbana. Nell’ambito delle attività straordinarie la Polizia di Stato ha impiegato operatori del Commissariato, 4 cinofili e 4 a cavallo, che hanno controllato complessivamente 82 persone e 53 veicoli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occhi puntati sulla città. L’esito dei controlli speciali

Cosa riportano altre fonti

Occhi puntati sulla città. L’esito dei controlli speciali; Elezioni comunali 2025 a Cassano all’Ionio: occhi puntati sulla sfida a tre per la guida della città delle Terme; Elezioni amministrative, al voto 117 Comuni: occhi puntati su Genova, le sfide più importanti; Terza proiezione a Taranto: sicuro il ballottaggio. Ecco chi sono i due candidati in vantaggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fronti di guerra con gli occhi puntati sulle elezioni Usa