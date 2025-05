Obiettivo energia sostenibile | a Meldola una conferenza tecnica con gli esperti

Giovedì pomeriggio alle 16, la saletta Pit dell’Arena Hesperia di Meldola ospiterà una conferenza tecnica dedicata all'energia sostenibile. Esperti del settore discuteranno il "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima" (Paesc) e le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), analizzando il loro ruolo cruciale nella transizione energetica. Un'importante opportunità per approfondire tematiche attuali e strategie per un futuro più sostenibile.

