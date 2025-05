Nuovo stadio Juventus Next Gen Juventus Women | arriva un mini Stadium? C’è un nuovo annuncio di Claudio Chiellini sull’ipotesi

Claudio Chiellini, direttore sportivo della Juventus Next Gen, ha fatto importanti dichiarazioni riguardo l'ipotesi di un nuovo mini stadio dedicato alle formazioni Under 23 e femminile. In un'intervista a Tuttosport, Chiellini ha rivelato le potenzialità di questa iniziativa, sottolineando l'importanza di un impianto per il futuro del club e del vivaio. Scopriamo insieme i dettagli di questo entusiasmante progetto.

Claudio Chiellini, direttore sportivo della Juventus Next Gen, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Di seguito le sue parole sulla questione stadio. STADIO – « Sarebbe d'aiuto avere uno stadio su Torino. Giocare ad Alessandria o a Biella non è facile. Next Gen a Torino? In questo momento no, ma è da tanti anni che si ragiona sull'ipotesi di creare un secondo mini Stadium. Sono sicuro che appena ce ne sarà l'opportunità la Juventus proverà a portare avanti questo progetto ».

