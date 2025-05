Nuovo mezzo per la Capitaneria

La Capitaneria di Porto di San Benedetto accoglie il nuovo battello 'GC B183', un'imbarcazione innovativa con scafo a V e sistema di airbag per l'auto-raddrizzamento. Questo moderno mezzo nautico rappresenta un importante avanzamento nella sicurezza e nelle operazioni di soccorso in mare, offrendo prestazioni elevate e garantendo una risposta rapida ed efficace in situazioni di emergenza.

Si chiama ‘GC B183’ il nuovo battello con scafo a V dotato di airbag per l’auto-raddrizzamento in caso di capovolgimento, arrivato in dotazione alla guardia costiera di San Benedetto. Un mezzo nautico all’avanguardia nel suo settore, realizzato secondo un concetto moderno per garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli operatori, che si pone nell’élite dei mezzi del corpo delle capitanerie grazie agli elevati standard di impiego operativo. Il battello può accogliere a bordo un team di sommozzatori con tutte le attrezzature necessarie, in modo da renderlo versatile ed impiegabile in ogni periodo dell’anno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo mezzo per la Capitaneria

