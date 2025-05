Nuovo fallimento per Starship | cosa è andato storto nel nono volo del razzo di Musk

Il nono volo di prova dello Starship di SpaceX, il razzo più potente mai realizzato, ha tragicamente subito un nuovo fallimento. Dopo aver perso il controllo a circa 30 miglia dalla partenza, il vettore di Elon Musk è esploso sopra l’Oceano Indiano, suscitando interrogativi sulle sfide tecniche che ostacolano il sogno di colonizzare Marte. Cosa è andato storto in questa missione ambiziosa?

Il nono volo di prova del razzo Starship di SpaceX, guidata da Elon Musk, si è concluso con un nuovo fallimento. L'ambizioso vettore, considerato il più potente mai costruito e pilastro del sogno di colonizzare Marte, è andato distrutto sopra l'Oceano Indiano dopo aver perso il controllo circa 30 minuti dopo il lancio dal sito di Starbase, in Texas. Eppure, nonostante la perdita del veicolo e del booster, Musk sottolinea i progressi tecnici e guarda già ai dati raccolti per i prossimi tentativi. Cosa è successo durante il nono lancio. Il volo, avvenuto poco dopo le 18:30 ora locale del Texas (1:30 in Italia), prevedeva una traiettoria che avrebbe portato Starship a sorvolare l'Atlantico per poi tentare il rilascio di una serie di satelliti simulati e infine rientrare in atmosfera per un ammaraggio controllato nell'Oceano Indiano...

