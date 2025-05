Nuovo cast per la serie tv di Harry Potter | la magia si rinnova

Il magico universo di Harry Potter sta per rivivere in una nuova serie TV, con un cast giovane e promettente. Dopo un'attesa carica di emozioni, HBO ha svelato i nomi degli attori che daranno vita a Harry, Ron e Hermione, con Dominic McLaughlin nel ruolo principale. Scopriamo insieme come questa nuova produzione intende rinnovare la magia che ha incantato generazioni di fan.

Dopo mesi di attesa, il mondo di Harry Potter sta per tornare in una nuova veste televisiva, e il cast scelto promette di far brillare ancora una volta la celebre saga. Hbo ha infatti appena annunciato i giovani attori che interpreteranno i tre protagonisti: Dominic McLaughlin vestirà i panni di Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout interpreterà Ron. Accanto a loro, nomi di spicco del panorama teatrale e cinematografico daranno vita ai personaggi storici di Hogwarts. Tra gli attori adulti spiccano John Lithgow nei panni di Silente, Paapa Essiedu che interpreterà Severus Piton, e Nick Frost nei panni di Hagrid... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

