Nuovo by-pass sulla Statale 68 Domani il progetto al ministero Sarà la svolta per i collegamenti

Domani, presso il ministero delle Infrastrutture a Roma, Anas svelerà il progetto del nuovo bypass sulla statale 68, un intervento atteso che potrebbe rivoluzionare i collegamenti tra Colle e Volterra. Con un investimento di circa 10 milioni di euro, questa infrastruttura rappresenta un passo decisivo verso il miglioramento della viabilità nella regione, promettendo maggiore efficienza e sicurezza per gli utenti della strada.

Domani a Roma, nella sede del ministero delle Infrastrutture, Anas presenterà ufficialmente il progetto tanto atteso per il nuovo by-pass definitivo della Ss 68, un’opera che segna una vera svolta per la viabilità tra Colle e Volterra. L’investimento previsto è di circa 10 milioni di euro, destinati sia alla messa in sicurezza della frana di Mazzolla, sia al miglioramento del tratto di San Francesco. Non è un segreto che da anni la viabilità tra Colle e Volterra sia compromessa dalle frane e dalle limitazioni imposte per garantire la sicurezza. Una situazione che ha messo in difficoltà soprattutto i pendolari... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo by-pass sulla Statale 68. Domani il progetto al ministero. Sarà la svolta per i collegamenti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il bypass per la statale 68 in dirittura d'arrivo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo by-pass sulla Statale 68. Domani il progetto al ministero. Sarà la svolta per i collegamenti - Domani a Roma, nella sede del ministero delle Infrastrutture, Anas presenterà ufficialmente il progetto tanto atteso per il nuovo by-pass definitivo della Ss 68, un’opera che segna una vera svolta per ... 🔗Secondo msn.com

Strada statale 68: arriva la svolta. Lavori in partenza entro fine estate - Il progetto per il nuovo bypass sulla statale 68, pensato per aggirare definitivamente la frana di Mazzolla, è ormai alle battute finali. I lavori potrebbero partire già alla fine della prossima ... 🔗Segnala lanazione.it

Frana dopo la pioggia, cede la strada - La strada statale 68 “di Val di Cecina” è chiusa in ... "Anas - spiega ancora la società- realizzerà un nuovo bypass provvisorio più a monte per consentire la riapertura a senso unico ... 🔗Da toscanamedianews.it

This could SAVE you thousands!!! RevMax Cooler Thermostatic Bypass #diesel #dodge #trucks #68RFE