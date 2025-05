Nuovo blocco del sito dell' Agenzia delle Entrate | servizi telematici in tilt

Altra giornata difficile per il sito dell'Agenzia delle Entrate, gestito da Sogei, che ha subito un nuovo blocco, compromettendo l'accesso ai servizi telematici essenziali per l'invio delle dichiarazioni fiscali. L'anc, Associazione nazionale commercialisti, ha denunciato i gravi malfunzionamenti, evidenziando l'impatto significativo su professionisti e contribuenti.

