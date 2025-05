Nuovo allenatore Juve | due nomi per la panchina se salta il ritorno di Conte Cosa può succedere nelle prossime settimane

Il futuro della panchina della Juventus è appeso a un filo con il possibile ritorno di Antonio Conte. In attesa di una decisione definitiva, emergono due alternative che potrebbero guidare i bianconeri nella prossima stagione. Scopriamo quali sono i nomi in ballo e cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Nuovo allenatore Juve: due nomi se salta il ritorno di Conte. Novità sulla panchina della prossima stagione. Sono giorni decisivi per il futuro di Antonio Conte e di conseguenza per la panchina della Juventus. Il club bianconero attende la decisione definitiva del tecnico del Napoli, ma deve già pensare alle eventuali alternative in caso di mancato ritorno dell’allenatore. Secondo Sport Mediaset, le strade sono due: se salta il ritorno di Conte la dirigenza della Juve valuta la conferma di Igor Tudor o il nome di Gian Piero Gasperini, che ha già deciso di lasciare l’ Atalanta. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: due nomi per la panchina se salta il ritorno di Conte. Cosa può succedere nelle prossime settimane

