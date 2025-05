Nuovo allenatore Fiorentina Baroni in pole? La situazione dopo le dimissioni di Palladino questo pomeriggio

La Fiorentina è al centro di un'importante svolta dopo le sorprendenti dimissioni di Raffaele Palladino. Con Marco Baroni in pole position per la panchina, la situazione si fa delicata e richiede una rapida gestione da parte della dirigenza per delineare il futuro della squadra. Scopriamo i dettagli di questa nuova era e le implicazioni per il club viola.

Nuovo allenatore Fiorentina, la situazione intorno sia a Raffaele Palladino che ovviamente a Marco Baroni. Il punto Il recente terremoto scoppiato in casa Fiorentina, con le inaspettate dimissioni di Raffaele Palladino, ha stravolto i piani della dirigenza e aperto un nuovo, delicato capitolo nella programmazione della prossima stagione. L'addio del tecnico campano, che sembrava destinato

