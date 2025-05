Nuovo aggiornamento per i Galaxy S24 | Samsung prepara il campo alla One UI 8 beta?

Samsung ha avviato il secondo aggiornamento di maggio per i suoi dispositivi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra in Italia, preparando il terreno per la nuova beta di One UI 8. Scopriamo insieme le novità e le migliorie introdotte con questo aggiornamento, che promette di migliorare ulteriormente l'esperienza utente.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra ricevono in Italia un secondo aggiornamento di maggio: quali sono le novità ?

Il Samsung Galaxy S25, insieme ai modelli S25+ e S25 Ultra, si sta preparando a ricevere un importante aggiornamento in Italia che porterà la nuova One UI 8.

