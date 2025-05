Nuovo Ad del gruppo Stellantis è il napoletano Antonio Filosa

Il gruppo Stellantis ha ufficializzato la nomina di Antonio Filosa, originario di Napoli, come nuovo amministratore delegato. Questa scelta unanime da parte del consiglio di amministrazione segna un'importante tappa per l'azienda, che punta a guidare l'innovazione e la crescita nel settore automobilistico. Filosa porta con sé un bagaglio di esperienza e una visione strategica per affrontare le sfide future.

Il gruppo Stellantis ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha scelto all?unanimità il napoletano Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato "a seguito di.

