Nuovo accesso a Medicina Anaao Assomed | Non cambia quasi niente Fioccheranno i ricorsi

Milano, 28 maggio 2025 – Il nuovo accesso alla facoltà di Medicina e chirurgia, dopo l'abolizione del test d'ingresso e il superamento del numero chiuso, solleva dubbi. Anaao Assomed esprime il proprio scetticismo, parlando di "cambiare tutto per non cambiare (quasi) niente" e preannunciando un'ondata di ricorsi, manifestando preoccupazione per le reali implicazioni di queste riforme nel settore medico.

Milano, 28 maggio 2025 – Le indicazioni che trapelano sul nuovo accesso alla facoltà di Medicina e chirurgia dopo l'abolizione del test d'ingresso e il superamento del numero chiuso non convincono Anaao Assomed. "Cambiare tutto per non cambiare (quasi) niente", scrive in una nota il sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale. "E così la tanto sbandierata eliminazione del numero chiuso non c’è stata ma si è palesata, per fortuna, come un test nazionale (anche oggi lo è) con argomenti finalmente di natura medica e con corsi di preparazione organizzati dalle università", dichiara il segretario Pierino Di Silverio, commentando le anticipazioni di stampa sulle nuove regole per gli aspiranti medici, odontoiatri e veterinari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo accesso a Medicina, Anaao Assomed: “Non cambia (quasi) niente. Fioccheranno i ricorsi”

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che regolamenta il nuovo accesso - Il 16 maggio 2025, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo n. 71, che segna una svolta epocale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Accesso a medicina: trentamila medici in più con il semestre filtro, ma i dubbi non mancano; Ddl prestazioni sanitarie, Anaao: servono medici non nuove professioni; Liste attesa, trovato accordo Governo-Regioni. Anaao Assomed: serve chiarezza, evitato confronto con i medici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Università, Anaao Assomed: finti cambiamenti per l’accesso a Medicina - Il Segretario Anaao Assomed Pierino Di Silverio commenta le anticipazioni sulle nuove regole per l’accesso alla Facoltà di Medicina. Non mancano i dubbi ... 🔗Si legge su doctor33.it

Nuovo accesso a Medicina, esami da 45 minuti e 93 quesiti - Tre esami: in Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, massimo due appelli per ciascuno, sei crediti a materia, 31 domande a cui rispondere entro 45 minuti di tempo per ogni insegnamento: ... 🔗Secondo ansa.it

Medicina 2025, come sarà il test di accesso: tre esami in contemporanea e 31 domande in 45 minuti - Non è ancora arrivata l'ufficialità ma secondo quanto emerge, gli studenti che si iscriveranno alla facoltà di Medicina dovranno sostenere al termine ... 🔗Scrive fanpage.it

Riforma accesso medicina. Anaao: rischio pletora medica