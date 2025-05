Nuovi orari generano malessere fra i lavoratori e disorganizzazione | scioperano i dipendenti Enel

I lavoratori Enel di Lecce aderiscono allo sciopero nazionale previsto per domani, 29 maggio, dalle 7.30 alle 9.30, in risposta ai nuovi orari che stanno generando malessere e disorganizzazione. Durante la protesta, che includerĂ un presidio in Piazza Mazzini, i dipendenti alzeranno la voce contro le decisioni aziendali che ritengono dannose per il loro benessere e la qualitĂ del servizio.

LECCE- Sciopereranno anche a Lecce i lavoratori Enel: nella mattinata di domani, 29 maggio, dalle 7.30 alle 9.30, gli operatori incroceranno le braccia per due ore. Un presidio di protesta è stato infatti organizzato in Piazza Mazzini, come nel resto d'Italia, per contrastare le scelte aziendali...

