Nuove tremende accuse contro Siffredi | Mi ha violentata ecco chi l’ha detto

Il mondo dell'intrattenimento per adulti è nuovamente scosso da accuse gravi contro Rocco Siffredi. Diana, ex attrice ucraina, ha deciso di rompere il silenzio e denunciare presunti abusi subiti, portando alla luce una realtà inquietante. Le sue dichiarazioni, rilasciate in un’intervista esclusiva, rappresentano un importante passo nella lotta contro le violenze nel settore.

Il mondo dell’intrattenimento per adulti è scosso da nuove e gravissime accuse che coinvolgono uno dei nomi più noti del settore: Rocco Siffredi. Dopo mesi di silenzi e mezze verità, a parlare è Diana, ex attrice ucraina, che ha deciso di rompere il muro dell’omertà nel corso di un’intervista esclusiva a Le Iene. Il suo racconto, affidato a Roberta Rei, è crudo, diretto e profondamente disturbante. Le sue parole gettano nuova luce su un sistema che, secondo lei, ha normalizzato dinamiche di violenza, manipolazione e abuso sotto la maschera del consenso e della professionalità. Una testimonianza che solleva interrogativi seri e che potrebbe avere ripercussioni legali e morali pesantissime... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Nuove tremende accuse contro Siffredi: «Mi ha violentata», ecco chi l’ha detto

