Nuova Vita il debutto discografico di Giuseppe Campagnani è candidato alla Targa Tenco 2025

Giuseppe Campagnani debutta sulla scena musicale con "Nuova Vita", un'opera che esplora il delicato equilibrio tra il prendersi cura degli altri e la propria guarigione interiore. La sua musica, intrisa di introspezione, si sviluppa in spazi silenziosi, come una sala d'attesa e un pianoforte. Questa proposta artistica è stata già riconosciuta con una nomination per la Targa Tenco 2025. Scopri il viaggio emozionante di Campagnani.

C'è un tempo per curare gli altri e uno per provare a guarire se stessi. E Giuseppe Campagnani lo sa bene. La sua "Nuova Vita" - che dà anche il titolo al suo disco d'esordio - comincia nei luoghi meno rumorosi: una sala d'attesa, un pianoforte, un taccuino. Non cerca i riflettori. Ma c'è.

