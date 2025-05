Nuova sede per la Protezione Civile | sabato l' inaugurazione

Sabato 31 maggio, si terrà l'inaugurazione del nuovo Centro Operativo Comunale (Coc) nel parco giochi "Lepre", che diventerà la sede ufficiale del gruppo comunale di Protezione Civile. Il sindaco Enzo Guida sottolinea l'importanza dell'evento per la comunità, che rappresenta un passo avanti nella sicurezza e nell'organizzazione delle emergenze locali.

Sarà inaugurato sabato 31 maggio il nuovo Centro Operativo Comunale (Coc) nel parco giochi "Lepre". Questa struttura sarà la sede ufficiale del gruppo comunale di Protezione Civile. "Sarà un momento importante per tutta la comunità - spiega il sindaco Enzo Guida - che segna un passo avanti...

