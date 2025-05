Nuova rotatoria e con tanta partecipazione

Ieri, a Gabicce, è stata inaugurata una nuova rotatoria in via Don Sturzo, all'intersezione con via Cupa, grazie alla determinazione della consulta di Case Badioli. Questo intervento, atteso e partecipato dalla comunità, migliora la fluidità del traffico e garantisce maggiore sicurezza stradale, segnando un importante passo per la mobilità locale.

La consulta di Case Badioli ha centrato il suo obiettivo: ieri è stata inaugurata la nuova rotatoria in via Don Sturzo all’intersezione con via Cupa, nei pressi del cimitero a Gabicce. L’opera, fondamentale per la fluidità del traffico e la sicurezza stradale, rappresenta la concretizzazione di un importante progetto nato dalla partecipazione attiva dei cittadini. L’idea di realizzare l’intervento in questo punto strategico è stata avanzata dalla consulta di quartiere della frazione durante la scorsa amministrazione. "Siamo estremamente soddisfatti di vedere realizzato questo progetto - sostiene la sindaca Marila Girolomoni -... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova rotatoria e con tanta partecipazione

