Nuova PlayStation Portatile in Arrivo nel 2028? Rumor | Chip AMD a 2nm e Tecnologia Samsung

Nuove voci suggestive annunciano l’arrivo di una PlayStation Portatile, in codice “Jupiter”, prevista tra il 2028 e il 2029. Sviluppata da Sony in collaborazione con AMD e Samsung, la console promette di utilizzare un chip innovativo a 2nm. Scopriamo insieme le specifiche tecniche e le ultime novità su questo attesissimo progetto.

Sony, AMD e Samsung al lavoro su una nuova PlayStation Portatile completamente inedita, con nome in codice "Jupiter". Uscita possibile tra il 2028 e il 2029. Indice. Data di Uscita Prevista Nuova PlayStation Portatile. Specifiche Tecniche Nuova PlayStation Portatile. Cosa si Sa Finora. Tecnologie Coinvolte. La Nuova PlayStation Portatile come punto di svolta. Data di Uscita Prevista Nuova PlayStation Portatile. Secondo rumor da fonti vicine al settore hardware, la nuova PlayStation portatile dovrebbe arrivare nel 2028 o nei primi mesi del 2029, in contemporanea o poco dopo il debutto di PlayStation 6...

