Nuova pista ciclopedonale nel cuore di Treviglio | ecco il progetto Strade verdi

Treviglio si prepara a valorizzare il suo patrimonio naturale con un progetto ambizioso: una nuova pista ciclopedonale nel cuore verde della città. Pensata per promuovere la mobilità dolce e contribuire alla riduzione dell'inquinamento da traffico, questa iniziativa mira a collegare in modo sostenibile la biblioteca e gli uffici comunali. L'amministrazione parteciperà al bando regionale "Strade verdi" per realizzare questa importante opera.

Una pista ciclopedonale nel cuore verde di Treviglio per incentivare la mobilità dolce e ridurre, così, l’inquinamento da traffico. È questo il progetto con cui l’amministrazione comunale prenderà parte al bando regionale “ Strade verdi ” destinato a servire, oltre che la biblioteca, anche gli uffici comunali, un asilo e un istituto scolastico. Stando a quanto illustrato nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella mattinata di martedì, il tracciato attraverserà l’area verde a ridosso del futuro centro civico culturale e costeggerà tutto viale Cesare Battisti, lungo la circonvallazione interna della città... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nuova pista ciclopedonale nel cuore di Treviglio: ecco il progetto “Strade verdi”

