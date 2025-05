Nuova partita giudiziaria sulla gestione del servizio mense scolastiche | la Serenissima si appella al consiglio di Stato

Una nuova battaglia legale si riaccende sulla gestione del servizio mense scolastiche, con La Serenissima che ha deciso di appellarsi al Consiglio di Stato. Dopo la sentenza del Tar di febbraio, che aveva confermato l’assegnazione al Comune in seguito a un bando di quasi 19 milioni di euro, la questione è tutt'altro che risolta. Analizziamo i dettagli di questa controversa vicenda.

Sembrava chiusa la partita sull'assegnazione della gestione del servizio mense scolastiche dopo la decisione nel merito con cui il Tar a febbraio (Tribunale amministrativo regionale) aveva dato ragione al Comune che, a seguito di bando (un bando da quasi 19 milioni di euro) l'aveva affidata alla.

