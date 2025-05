Nuova frontiera nella cura del tumore al polmone approvata in Italia la prima terapia adiuvante molecolare

In un importante progresso nella lotta contro il tumore al polmone, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di alectinib, la prima terapia adiuvante molecolare per pazienti adulti dopo la rimozione chirurgica. Questo approvazione segue quelle ottenute dall'FDA e dall'EMA, segnando un passo cruciale per migliorare le opzioni terapeutiche disponibili in Italia.

Dopo l’approvazione dell’FDA negli Stati Uniti e dell’EMA in Europa, anche l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha dato il via libera alla rimborsabilità di alectinib, la prima terapia a bersaglio molecolare approvata come trattamento adiuvante dopo la rimozione chirurgica in pazienti adulti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) ALK-positivo. Si tratta di una svolta significativa per una forma rara di tumore che colpisce soprattutto pazienti più giovani e non fumatori, nei quali un riarrangiamento del gene ALK determina una proliferazione incontrollata delle cellule tumorali. Terapia mirata e nuove prospettive. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Nuova frontiera nella cura del tumore al polmone, approvata in Italia la prima terapia adiuvante molecolare

Approfondimenti da altre fonti

