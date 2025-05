Nuova Condanna per Fabrizio Corona | Un Altro Capitolo Giudiziario!

Fabrizio Corona è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica, ma questa volta non per i suoi consueti scoop. La sua recente condanna a un anno di reclusione segna un altro capitolo nella sua tormentata storia giudiziaria. Un viaggio verso Roma si trasforma così in un nuovo boomerang legale, evidenziando come il passato continui a pesare sulla sua vita.

Il viaggio verso Roma si trasforma in un boomerang giudiziario. Ecco cosa ha fatto scattare la condanna a un anno di reclusione. Fabrizio Corona ci ricasca. E no, stavolta non c’entrano scoop o apparizioni in TV. Il suo nome torna sui giornali, ma il motivo è sempre lo stesso: guai giudiziari. Un’altra condanna si aggiunge al suo curriculum già ingombrante. Il motivo? Una deviazione non autorizzata durante un permesso speciale, risalente all’ottobre 2021. Corona, ai domiciliari, aveva il via libera per andare da Milano a Roma per partecipare a “Non è l’Arena”. Ma qualcosa è andato storto. Lungo la strada si è fermato a Genova, per una cena tra amici... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Nuova Condanna per Fabrizio Corona: Un Altro Capitolo Giudiziario!

