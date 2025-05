Nuoto il messinese Alessandro Mazzeo campione italiano Master FINP

Alessandro Mazzeo, nuotatore messinese, ha conquistato il titolo di campione italiano di nuoto master FINP durante il recente campionato Tricolore a Roma. Tesserato per il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e la SSD Unime, Mazzeo ha brillato nelle gare dei 50 e 100 metri stile libero, dimostrando un'eccellenza sportiva che fa onore alla sua città e al mondo del nuoto paralimpico.

Il messinese Alessandro Mazzeo si è laureato campione italiano di nuoto master FINP. Nella recente rassegna Tricolore, che si è svolta a Roma, l'atleta tesserato per il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e la Ssd Unime, è stato protagonista di eccellenti prestazioni nelle gare dei 50 e 100 stile.

