Nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli giù dal podio nella 10 km degli Europei 2025 Oro a Rasovszky

Nella 10 km maschile degli Europei di nuoto di fondo 2025, svoltisi a Stari Grad, Croazia, l'Italia non riesce a conquistare il podio. Nonostante le aspettative su Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli, l'oro va al ungherese Rasovszky. La competizione ha messo alla prova gli atleti, affrontando un mare increspato e temperature rigide, compromettendo le prestazioni dei rappresentanti azzurri.

Niente medaglia nella 10 km maschile degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad (Croazia), sull’isola di Hvar, in casa Italia. Il Bel Paese aveva messo sul tavolo fiches importanti: Gregorio Paltrinieri, Andrea Filadelli e Dario Verani. In un mare particolarmente increspato e temperature basse, è stato il campione mondiale e olimpico, Kristof Rasovszky, a far valere la sua potenza. Partendo in una lunga progressione nell’ultimo giro, il magiaro si è liberato della compagnia dei più immediati inseguitori, conservando all’arrivo un margine di sicurezza per poter toccare il tabellone con un certo agio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli giù dal podio nella 10 km degli Europei 2025. Oro a Rasovszky

Calendario Europei nuoto di fondo 2025: orari, programma, tv, streaming - Dal 28 al 31 maggio 2025, Stari Grad sull'isola di Hvar in Croazia ospiterà gli Europei di nuoto di fondo, un evento cruciale per gli atleti azzurri. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Nuoto di fondo: agli Europei tocca subito a Paltrinieri, tra le donne l'Italia schiera Ginevra Taddeucci. Il p; Nuoto di fondo, l’Italia si testa negli Europei a Stari Grad: non c’è solo Gregorio Paltrinieri; Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari 28 maggio, programma, streaming, italiani in gara; LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Paltrinieri in gara nella 10 km. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli giù dal podio nella 10 km degli Europei 2025. Oro a Rasovszky - Niente medaglia nella 10 km maschile degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad (Croazia), sull'isola di Hvar, in casa Italia. Il Bel Paese aveva messo ... 🔗Secondo oasport.it

Paltrinieri beffato al fotofinish: quarto nella 10km dei campionati europei, vince Rasovsky - CAMPIONATI EUROPEI - Dopo una gara tutta di testa, il capitano azzurro viene beffato nel finale da una mega volata e tocca la piastra per quarto. 🔗Segnala eurosport.it

Nuoto di fondo: agli Europei tocca subito a Paltrinieri, tra le donne l'Italia schiera Ginevra Taddeucci. Il programma - Gregorio Paltrinieri si tuffa domani (ore 14) nel mare “un po’ freddino”, per dirla alla Forrest Gump, dell’isola di Hvar, in ... 🔗Da msn.com

IL RE MIDA DEL NUOTO!?? GREGORIO PALTRINIERI passa dal BSMT!