Nulla di concreto sulle liste d’attesa

Il problema delle liste d'attesa resta irrisolto nella regione, come evidenziato dalla consigliera del Pd Micaela Vitri. La Giunta Acquaroli, infatti, non fornisce risposte concrete nel proprio piano e non destina risorse per assunzioni o telemedicina. La situazione solleva interrogativi urgenti sul futuro della sanità locale e sulla capacità dell'amministrazione di affrontare questa critica tematica.

Sulle liste d’attesa la Giunta Acquaroli non ha risposte nemmeno nel proprio piano: come pensano di recuperare le liste d’attesa se non c’è un euro né per assunzioni né per telemedicina? A chiederlo è la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri, che ieri in Aula ha chiesto lumi in merito all’assessore Filippo Saltamartini. "Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere lo stato di attuazione del Piano Operativo 2024, redatto dall’Agenzia sanitaria regionale, per il recupero e il miglioramento delle liste d’attesa per prestazioni ambulatoriali, ricoveri e screening. La risposta di Saltamartini è una e vera propria presa in giro per i cittadini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nulla di concreto sulle liste d’attesa"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Liste d'attese ospedali, da oggi puoi pretendere visite o esami entro i tempi previsti: ecco le novità e la procedura; Apre la sede dello Sportello salute: un aiuto concreto contro i ritardi delle liste d'attesa; Liste d'attesa, la Cisl alla Asl Fg: Quali sono i programmi per potenziare la medicina territoriale?; Liste d'attesa: Da gennaio ad aprile 23mila casi di mancata presentazione agli appuntamenti. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Nulla di concreto sulle liste d’attesa" - "Sulle liste d’attesa la Giunta Acquaroli non ha risposte nemmeno nel proprio piano: come pensano di recuperare le liste d’attesa... Sulle liste d’attesa la Giunta Acquaroli non ha risposte nemmeno ... 🔗Scrive ilrestodelcarlino.it

Liste d’attesa fuori controllo, i cittadini possono far valere i loro diritti. Ecco come - L’Associazione Luca Coscioni ha lanciato modulo per attivare il “percorso di tutela” e pretendere visite nei tempi previsti dalla legge ... 🔗Secondo doctor33.it

Liste d’attesa: ecco il modulo da compilare se i tempi massimi non vengono rispettati - Tramite modulo scaricabile dal sito dell'Associazione, il paziente può chiedere l'attivazione di un "percorso di tutela" ... 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it

Vocabolario della Reumatologia – LISTE D'ATTESA