nuccia albano nominata consulente di alfonso tumbarello medico legato a messina denaro

Nuccia Albano, assessore alla Famiglia della Regione siciliana e figlia di un condannato per mafia, è stata nominata consulente medico-legale di Alfonso Tumbarello. Quest'ultimo è il medico di Campobello di Mazara accusato dalla Procura di Palermo di aver fornito assistenza a Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. La nomina solleva interrogativi sui legami tra politica e criminalità nella regione.

L'assessore alla Famiglia della Regione siciliana Nuccia Albano, che è figlia di un condannato per mafia, è stata nominata consulente medico-legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che secondo la Procura di Palermo avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L'imputato è sotto processo con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Per lui la Dda di Palermo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net