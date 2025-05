Nuccia Albano nominata consulente del medico legato a Messina Denaro | ma lei rinuncia

Nuccia Albano, assessore regionale alla Famiglia, ha rinunciato all'incarico di consulente medico legale per Alfonso Tumbarello, al centro di recenti polemiche. La sua decisione segna una chiara presa di posizione in merito alla controversia che ha coinvolto il medico legato a Messina Denaro, con Albano che ha voluto chiarire la propria posizione.

L’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, ha rinunciato all’incarico di consulente medico legale di parte di Alfonso Tumbarello. Ad annunciare la decisione è stata lei stessa, mettendo così fine alle polemiche scoppiate in queste ore. Tumbarello è il dottore di Campobello di Mazara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nuccia Albano nominata consulente del medico legato a Messina Denaro: ma lei rinuncia

