Nubifragi grandine e venti forti Previsioni meteo Italia | allarme in queste regioni

L'Italia si prepara ad affrontare un'intensa ondata di maltempo, con nubifragi, grandine e venti forti che colpiranno diverse regioni. Questo nuovo cambiamento atmosferico si inserisce in una primavera 2025 caratterizzata da instabilità climatica e sbalzi termici. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio, il territorio potrebbe subire conseguenze significative, attivando allerta e monitoraggio.

L’Italia si prepara a un nuovo cambio repentino del tempo, l’ennesimo in questa primavera 2025 che ha confermato quanto gli equilibri atmosferici stiano diventando sempre più instabili e imprevedibili. Dopo un mese segnato da sbalzi termici e piogge improvvise, tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio è previsto l’ultimo impulso fresco di origine nord atlantica, prima che l’estate prenda definitivamente il sopravvento con un’ondata di caldo africano destinata a portare le temperature su livelli eccezionali. Ma l’instabilità non si esaurirà : grandinate e rovesci violenti, anche in piena calura estiva, sembrano ormai essere diventati un fenomeno sempre più ricorrente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

