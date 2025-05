Nu matrimonie n’ddricciate la commedia brillante in scena a Chieti il 1 giugno

La commedia brillante "Nu matrimonie n'ddricciate" di Roberto Troiano illumina la piazza G.B. Vico di Chieti il 1 giugno alle ore 21.00. La compagnia Li nipute di Tatone porta sul palco una rappresentazione esilarante, parte del cartellone del Maggio teatino 2025, promettendo una serata di risate e divertimento per tutti. Non perdere l’occasione di immergerti in questa vivace opera teatrale!

