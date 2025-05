Novità Disney Italia Showcase | cosa è stato presentato a Milano

A Milano si è svolto il Disney Italia Showcase, un evento esclusivo in cui The Walt Disney Company ha presentato le sue ultime novità nel campo del cinema, della televisione e dell'intrattenimento digitale. Scopri le anticipazioni più emozionanti e i progetti futuri che segneranno il panorama dell'intrattenimento in Italia.

presentazione di disney italia showcase: le principali novità e anticipazioni. In un evento esclusivo tenutosi a Milano, The Walt Disney Company Italia ha svelato le ultime novità riguardanti i propri progetti cinematografici, televisivi e di intrattenimento digitale. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per conoscere in anteprima le produzioni più attese e le future collaborazioni della piattaforma streaming Disney+. Di seguito, vengono analizzati i principali annunci e le iniziative presentate durante il Disney Italia Showcase. annuncio del nuovo film disney e pixar: “Elio”. Tra le anteprime più rilevanti, è stata annunciata l’uscita del film Elio, prodotto da Disney e Pixar, previsto nelle sale italiane per il 18 giugno 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Novità Disney Italia Showcase: cosa è stato presentato a Milano

