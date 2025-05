Novità Disney in arrivo in Italia da avatar a zootropolis

Il primo Disney Italia Showcase, tenutosi a Milano, ha svelato entusiasmanti novità nel panorama dell'intrattenimento, da Avatar a Zootropolis. Questo evento ha presentato una serie di film, produzioni per lo streaming e iniziative immersive, rafforzando il ruolo di Disney come protagonista nel settore e promettendo un futuro ricco di emozioni e avventure per gli spettatori italiani.

Il primo Disney Italia Showcase si è svolto a Milano, offrendo un'anteprima delle principali novità in arrivo nel mondo dell'intrattenimento del gruppo. Durante l'evento sono stati annunciati nuovi film, produzioni per lo streaming e iniziative immersive, consolidando la posizione di Disney come protagonista nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Tra le anteprime più attese figurano il doppiaggio italiano del nuovo lungometraggio Elio, distribuito nelle sale dal 18 giugno, e la storica finalissima di Italia's Got Talent, trasmessa in diretta streaming su Disney+ il 31 ottobre.

