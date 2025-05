Novara la polizia chiude la sala slot di corso Vercelli

La polizia di Novara ha chiuso una sala slot in corso Vercelli per cinque giorni, attuando un provvedimento del questore. L'intervento, coordinato dalla squadra amministrativa della divisione Pas della Questura, segue controlli mirati sull'attivitĂ della sala giochi, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare fenomeni legati al gioco d'azzardo illegale e alla tutela della comunitĂ .

