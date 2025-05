Novara i servizi di raccolta rifiuti in città per il 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, a Novara sarà attuato un programma speciale per la raccolta dei rifiuti. Assa informa i cittadini che i servizi per i rifiuti "non recuperabili" nei quartieri Nord e San Martino procederanno regolarmente, così come quelli per il vetro e altre frazioni. Scopri tutte le novità riguardanti la gestione dei rifiuti in città.

Lunedì 2 giugno cambia il calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara. A comunicarlo è Assa, che ricorda che nella giornata della Festa della Repubblica verranno effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti "non recuperabili" nei quartieri Nord e San Martino, di vetro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, i servizi di raccolta rifiuti in città per il 2 giugno

