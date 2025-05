Notturna di San Giovanni a Cesena | una tradizione di corsa lunga 51 anni

La Notturna di San Giovanni a Cesena celebra 51 anni di passione per la corsa, incarnando una tradizione che unisce la bellezza paesaggistica delle colline alla vivacità della comunità locale. Questa manifestazione non è solo un evento sportivo, ma un momento di condivisione e di celebrazione, dove correre diventa un modo per vivere e respirare la città. Scopriamo insieme l'essenza di questa storica corsa.

A Cesena correre è una tradizione. Dipenderà dalle colline con vista sul mare, dal fascino del verde a due passi dalla città, dalle salite che tolgono il fiato, ma riempiono il cuore. O molto più semplicemente dallo spirito di chi a Cesena ci vive e ha fatto dello sport a piedi una tradizione lunga decenni. Cinquantun anni, se si vuole entrare nello specifico della ‘Notturna di San Giovanni’, rodatissimo appuntamento in programma sabato 14 giugno e che fa parte a pieno titolo delle classicissime corse della Romagna, in grado di richiamare partecipanti – competitivi e non – da ben oltre i confini del nostro territorio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notturna di San Giovanni a Cesena: una tradizione di corsa lunga 51 anni

