Notte di sangue in villa accoltella il vicino all' addome e pesta la compagna

Una drammatica notte di sangue è stata registrata a Viterbo, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato il vicino e aggredito la compagna. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte del 26 maggio, quando i carabinieri sono intervenuti in una villa tra il centro e l'ospedale Santa Rosa, scoprendo la gravità della situazione.

Notte di sangue in una villa a Viterbo, 53enne del capoluogo arrestato per tentato omicidio. I fatti risalgono alla mezzanotte del 26 maggio, quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti in una villa tra il centro e l'ospedale Santa Rosa e hanno trovato un uomo e una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Notte di sangue in villa, accoltella il vicino all'addome e pesta la compagna

