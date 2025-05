Normal apre il suo primo negozio a Milano e regala giftcard ai primi clienti

Normal apre il suo primo negozio a Milano, nel centro commerciale Milanofiori, il 28 maggio alle ore 9, e offre gift card ai primi clienti per celebrare questa importante apertura. Non perdere l'occasione di scoprire il nuovo punto vendita e ricevere fantastici regali durante l'evento!

: ecco quandoNormal arriva a Milano. Dopo l'approdo della catena danese a Roma, l'insegna sbarca anche nel capoluogo lombardo e sceglie il centro commerciale Milanofiori. L'opening è previsto per le 9 di mercoledì 28 maggio. Proprio in occasione dell'inaugurazione sono state preparate alcune sorprese per tutti. In particolare, i primi clienti riceveranno delle giftcard del valore di 30 euro e saranno distribuite mille surprise bag. In palio anche un intero pallet di prodotti in regalo. L'insegna La proposta di Normal è varia, tra marchi noti e novità di ogni genere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it