Nordio e Bonzano propongono il ricorso Cassazione per evitare condanne post-assoluzione

Nordio e Bonzano avanzano una proposta innovativa: eliminare la possibilità per il pubblico ministero di appellarsi alle sentenze di assoluzione di primo grado, consentendo un ricorso esclusivo alla Cassazione. Questa iniziativa mira a tutelare il principio della presunzione di innocenza e a garantire una maggiore stabilità nelle decisioni giudiziarie, evitando condanne post-assoluzione e rafforzando la fiducia nel sistema giuridico.

La proposta di eliminare l'appello del pubblico ministero nei confronti delle sentenze di assoluzione in primo grado e di consentire all'accusa di ricorrere unicamente alla Cassazione rappresenta, secondo alcune valutazioni, una possibile soluzione per rafforzare il principio "al di là di ogni ragionevole dubbio". Carlo Bonzano, professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli

