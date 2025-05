Nordafricano sgozza un 47enne davanti alla stazione l' uomo stramazza a terra in un mare di sangue davanti ai passanti

Un nuovo episodio di violenza ha scosso il centro di Mogliano, dove un nordafricano ha sgozzato un 47enne davanti alla stazione. L'aggressione, avvenuta nel pomeriggio, ha lasciato il passanti inorriditi mentre la vittima stramazzava a terra in un mare di sangue. Questo incidente si inserisce in un preoccupante trend di violenza nella zona.

MOGLIANO - Aggressione, a colpi di bottiglia, ieri pomeriggio, vicino alla stazione di Mogliano. È andato in scena, verso le 17.30, l?ennesimo episodio di violenza nel centro cittadino:... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nordafricano sgozza un 47enne davanti alla stazione, l'uomo stramazza a terra in un mare di sangue davanti ai passanti

