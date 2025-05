nonna cristina compie 102 anni l omaggio del comune

Oggi, Volturara festeggia un traguardo straordinario: nonna Cristina compie 102 anni. Il sindaco Marino Sarno ha reso omaggio a questa longeva cittadina, esprimendo a lei e alla sua famiglia i migliori auguri da parte dell'intera comunità. Un momento di celebrazione che sottolinea l'importanza dei legami familiari e l’affetto collettivo verso chi ha vissuto tanto e continua a ispirare con la sua presenza.

"Un Mondo di Auguri a nonna Cristina che oggi festeggia i suoi 102 anni Auguri a tutta la famiglia, che possiate stringervi alla Vostra Cara per tanti anni ancora Auguri da tutta la Comunità di Volturara". Così il sindaco Marino Sarno che ha fatto visita a nonna Cristina in occasione di un compleano festeggiato con tanto di torta raffigurante il suo simpatico volto. Cristina Percio è stata omaggiata anche di una targa: " Alla nostra Concittadina Percio Cristina Orgogliosi di chi in 102 anni ha contribuito a costruire la nostra identita, le nostre radici, i nostri valori, la nostra storia, Infinitamente grati per questi 102 anni Auguri!".