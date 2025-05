Non vediamo il nostro vicino da stamattina | anziano trovato in casa in gravi condizioni

Un tranquillo sabato mattina a Tuscania si trasforma in una situazione di emergenza quando un anziano di 78 anni viene trovato in gravi condizioni all'interno della sua abitazione. I vicini, preoccupati per la sua assenza, allertano i soccorsi. Nel pomeriggio del 28 maggio, vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario intervengono in via Cesetti per prestare aiuto.