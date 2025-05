Non trova nessun dottore alla guardia medica e muore poco dopo in piazza a Falerna | “Inaudita gravità”

Un tragico episodio ha scosso Falerna, in provincia di Catanzaro, dove un uomo è deceduto in piazza dopo aver cercato invano assistenza presso la guardia medica. La gravità della situazione solleva interrogativi urgenti sulla disponibilità dei servizi sanitari, evidenziando la necessità di garantire un supporto medico adeguato e tempestivo in momenti critici. Scopri di più sui dettagli di questa incredibile tragedia.

Un uomo è morto in pizza a Falerna, in provincia di Catanzaro: si era recato dalla guardia medica per un malore ma non aveva trovato nessun medico...

