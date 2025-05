Non solo viaggi ma anche sociale e cultura | nell' agenzia Il mondo a morsi spazio agli artisti emergenti FOTO

Il mondo a morsi, l’agenzia di viaggi di Roberto Barbetta, va oltre il semplice turismo, diventando un punto di riferimento per la cultura e il sociale. Grazie a spazi dedicati, offre visibilità agli artisti emergenti del territorio, creando un ambiente dove l'arte e la comunità si incontrano. Scopriamo come questa iniziativa sta trasformando l’agenzia in un fulcro di creatività e innovazione.

Non solo impresa, ma anche voglia di essere promotori di spazi sociali aperti al pubblico per dar voce ai giovani artisti del territorio. Con questo spirito Roberto Barbetta, titolare dell’agenzia di viaggi “Il mondo a morsi” ha aperto a una nuova sperimentazione nella sede dell’agenzia dove già. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Non solo viaggi, ma anche sociale e cultura: nell'agenzia "Il mondo a morsi" spazio agli artisti emergenti [FOTO]

