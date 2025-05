Non solo Gosens Gasperini chiama a se Pasalic | la Roma prende forma

Gasperini potrebbe essere il nuovo tecnico della Roma, ma la situazione è ancora in evoluzione. Oltre a Gosens, il mister ha coinvolto Pasalic nella conversazione, sottolineando il suo interesse per una nuova sfida. Mentre i rumors si intensificano, l'Atalanta attende risposte definitive, lasciando i tifosi romani in attesa di ulteriori sviluppi sulla possibile transizione.

Dunque sarà Gasperini? Sembra proprio di sì, anche se cantar vittoria troppo presto sarebbe sicuramente sbagliato, perché c’è ancora molto di cui discutere. Di certo si sa che il tecnico ha comunicato all’Atalanta la voglia di intraprendere una nuova avventura e che ha dato disponibilità a Ranieri per discutere di un suo futuro alla Roma, decisamente in pole per aggiudicarselo per la prossima stagione. Ora toccherà ai Friedkin convincerlo con un contratto adeguato e con garanzie dal punto di vista tecnico, sia sui nuovi acquisti che sulle scelte da fare sui giocatori attualmente in rosa. Qualche nome su chi potrebbe arrivare a rinforzare la squadra comincia già a circolare, profili che Gasperini conosce bene e funzionali al tipo di gioco che propone... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Non solo Gosens, Gasperini chiama a se Pasalic: la Roma prende forma

Le notizie più recenti da fonti esterne

Atalanta, Gasperini: 'Mi dispiace per chi ha altre aspettative, ma il campionato è duro. Pasalic va meglio, Gosens...' - Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ... fermo, Pasalic vediamo oggi pomeriggio ma va molto meglio, invece anche Depaoli non è un grande problema, dobbiamo valutare Gosens oggi”. 🔗Da calciomercato.com

TMW - Atalanta, da valutare Romero e Gosens. Caldara, Pasalic e Depaoli ancora a parte - Gian Piero Gasperini, dopo il successo in casa del Liverpool per 2-0, deve fare i conti anche con gli infortunati. Pasalic si è allenato ancora a parte, le condizioni del croato verranno valutate ... 🔗Scrive tuttomercatoweb.com

Gosens chiama Müller: “In Toscana si sta bene, i tifosi lo accoglierebbe braccia aperte” - Sarebbe sicuramente un’avventura interessante vivere qui” L'articolo Gosens chiama Müller: “In Toscana si sta bene, i tifosi lo accoglierebbe braccia aperte” sembra essere il primo su ... 🔗Si legge su msn.com

FANTARADAR #5: Dubbi e consigli sulla prossima formazione al fantacalcio!