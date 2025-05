Non solo Garlasco Tutti i colpevoli senza ombra di prova

L'articolo analizza il fenomeno delle condanne in situazioni in cui le prove certe scarseggiano, prendendo spunto da un vecchio numero di Panorama. Ripercorrendo i casi di Garlasco, Gravina e Perugia, si solleva una questione cruciale: quali sono le implicazioni di un sistema giudiziario che si basa piĂą su indizi che su evidenze tangibili? Una riflessione necessaria su giustizia e veritĂ .

Sono andato a ripescare in archivio un vecchio numero di Panorama di 17 anni fa. Il titolo di copertina era piuttosto netto: «Colpevoli senza ombra di prova. Da Gravina a Perugia, fino a Garlasco, spesso le inchieste si basano su indizi. Dopo che sono scattate le manette. E allora ci si chiede: perchĂ© gli investigatori non sanno piĂą indagare?». Ricordo che chiesi ai colleghi di raccontare le indagini per la morte di due fratellini che avevano portato all’arresto del padre, ma anche l’inchiesta a carico di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e pure quella che riguardava Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Non solo Garlasco. Tutti i colpevoli senza ombra di prova

Delitto Garlasco, legale Stasi: “Nessun colpo di scena, indagine senza pregiudizi” - Il caso del delitto di Garlasco continua a suscitare vivaci discussioni. L'avvocato Antonio De Rensis, insieme alla collega Giada Bocellari, ha dichiarato che l'incidente probatorio svoltosi oggi in tribunale a Pavia non ha riservato sorprese, mentre gli esperti indagano senza pregiudizi sulla riapertura dell'inchiesta riguardante Alberto Stasi. 🔗continua a leggere

Garlasco, gli elementi per i quali Stasi è «colpevole» e i 3 punti contro Sempio ora indagato. Stasera il caso a Chi l'ha visto - Stasera in tv, mercoledì 28 maggio, torna un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa, di settimana in settimana, di casi di ... 🔗Come scrive ilmattino.it

Garlasco, il giallo delle impronte (mancanti) delle scarpe. «Sempio non scese scale», la nuova teoria del pm - Andrea Sempio, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, potrebbe aver lasciato quell'impronta palmare, a lui attribuita da una consulenza disposta dai pm ... 🔗ilmattino.it scrive