Non solo De Bruyne il Napoli ha in pugno anche David

Il Napoli è determinato a rafforzare la propria rosa per la prossima stagione, non limitandosi solo all'ambiziosa trattativa per Kevin De Bruyne. La dirigenza azzurra sta infatti puntando anche su David, creando entusiasmo tra i tifosi. Scopriamo i dettagli di queste operazioni e le strategie del club per rendere competitivo il proprio roster.

La dirigenza azzurra prova a piazzare un altro colpo, ecco cosa sta succedendo. Prosegue il mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Quella relativa a Kevin De Bruyne è la trattativa del Napoli per il momento. E come potrebbe essere altrimenti. Portare il centrocampista belga in città sarebbe un colpo eccezionale per Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, soprattutto per provare a convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina del Napoli. Ma De Bruyne non è l’unico obiettivo societario, anzi. Un altro nome importante è quello di Jonathan David, attaccante canadese che ha detto addio al Lille e che arriverebbe a Napoli da svincolato... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Non solo De Bruyne, il Napoli ha in pugno anche David

