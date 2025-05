Non solo Campania | tragica rapina ad un distributore di benzina

Un grave episodio di cronaca segna la Campania, con una rapina violenta ai danni di un distributore di benzina. Nel contesto economico, la premier Meloni lancia un appello durante l'assemblea di Confindustria a Bologna, proponendo un piano per aumentare del 2% il PIL, mentre invita l'UE a rimuovere i dazi interni per sostenere gli investimenti. Un confronto cruciale tra sicurezza e sviluppo economico.

Tempo di lettura: 4 minuti ASSE MELONI-INDUSTRIALI, UN PIANO PER UN +2% DI PIL LA PREMIER BACCHETTA L’UE, ‘RIMUOVA I DAZI INTERNI’   Asse Meloni-industriali all’assemblea di Confindustria a Bologna. Il presidente Orsini chiede un patto per l’aumento del 2% del Pil: ‘Sostenere gli investimenti con 8 miliardi l’anno, intervenire sul costo dell’energia che è un vero dramma’, dice. La premier apre: il governo lavora ‘per capire se eventuali anomalie nella formazione del prezzo unico nazionale possano provocare aumenti ingiustificati: inaccettabili speculazioni sulla pelle di chi produce’. Poi bacchetta l’Europa sui dazi: ‘Abbia il coraggio di rimuovere le tariffe interne che si è autoimposta’... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Campania: tragica rapina ad un distributore di benzina

Ne parlano su altre fonti

Non solo Campania: tragica rapina ad un distributore di benzina. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tenta rapina a Torre del Greco ma la vittima reagisce, grave il malvivente - L'uomo ha cercato il colpo ai danni di una coppia in scooter, ma il conducente lo ha ferito con un coltello. E' in ospedale in pericolo di vita ... 🔗Si legge su rainews.it

Tenta rapina nel Napoletano ma la vittima reagisce, è grave - E' ricoverato in codice rosso ed è in pericolo di vita un uomo - di cui non state rese note le generalità - che la scorsa notte ha tentato di rapinare una coppia che si trovava in sella a uno scooter. 🔗ansa.it scrive

Rapina ad Ounas, pregiudicato fermato dalla Polizia - La Polizia ha fermato un pregiudicato di 44 anni, Crescenzo De Pasquale, nell'ambito delle indagini sulla rapina subita sabato scorso dall' attaccante del Napoli Adam Ounas, atteso davanti alla ... 🔗Riporta ansa.it

Il video shock della rapina sull'asse mediano all'uscita Piscinola Scampia