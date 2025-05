Non si vedono per il trucco ma sono piena Antonella Clerici ha esagerato e ora sono guai

Durante una diretta di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha sorpreso il pubblico con una confessione sincera e divertente, rivelando un retroscena personale che ha strappato sorrisi e sollevato qualche preoccupazione. Nel corso della puntata, mentre assisteva una chef in studio, la conduttrice ha messo in luce un aspetto inaspettato della sua vita, che ha portato a una riflessione più profonda.

Nel cuore della diretta di È sempre mezzogiorno, il popolare programma di Rai Uno, Antonella Clerici ha regalato al pubblico un siparietto tanto inaspettato quanto sincero, svelando un retroscena personale che ha strappato un sorriso, ma anche un monito. Mentre aiutava una delle chef in studio nella preparazione di una sfiziosa insalata di gamberi, la conduttrice ha ammesso di aver avuto un piccolo, spiacevole incidente legato proprio a quel tipo di ingrediente. “Io ho fatto una scorpacciata di gamberi e crostacei venerdì e sono piena di pustole. Devo ammettere che ho fatto purtroppo un vero e proprio casino”, ha raccontato con la consueta franchezza che da sempre conquista il pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

